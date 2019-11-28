Зеленский в декабре планирует визит в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Азербайджан с официальным визитом 16-17 декабря, сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

«Пока программу визита не утвердили. Как рассказал один из источников, изначально планировался визит Зеленского также в Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном», - отмечает издание.

А.Азизов