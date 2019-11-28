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Внешняя политика 28.11.2019 18:18

Зеленский в декабре планирует визит в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Азербайджан с официальным визитом 16-17 декабря, сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

«Пока программу визита не утвердили. Как рассказал один из источников, изначально планировался визит Зеленского также в Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном», - отмечает издание.

А.Азизов

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]