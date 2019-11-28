Новое сильное землетрясение зафиксировано в Албании

Еще одно сильное землетрясение произошло в четверг в районе албанского города Драч, сообщает сербская радиостанция Б92.
Сила землетрясения оценивается в 5,1 балла по шкале Рихтера.
Информации о пострадавших не поступало.
Сообщается, что ущерб нанесен одной больнице.
Эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров в 25 км от Драча и в 48 км от столицы страны Тираны.
Радиостанция напоминает, что этот толчок - один из самых сильных после разрушительного землетрясения, произошедшего ранее на этой неделе и унесшего 40 жизней, и серии последовавших эхо-толчков.
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