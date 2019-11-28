Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8711 RUR   0.0266 GBR   2.1978 TRY   0.2944

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.41 0.40 Brent 64.27 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.11.2019 18:26

Новое сильное землетрясение зафиксировано в Албании

Еще одно сильное землетрясение произошло в четверг в районе албанского города Драч, сообщает сербская радиостанция Б92.

Сила землетрясения оценивается в 5,1 балла по шкале Рихтера.

Информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что ущерб нанесен одной больнице.

Эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров в 25 км от Драча и в 48 км от столицы страны Тираны.

Радиостанция напоминает, что этот толчок - один из самых сильных после разрушительного землетрясения, произошедшего ранее на этой неделе и унесшего 40 жизней, и серии последовавших эхо-толчков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛБАНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


Похожие новости


В Албании число жертв землетрясения достигло 40 человек Президент Албании назвал драматичной ситуацию после разрушительного землетрясения с жертвами Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Албании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]