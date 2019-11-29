Назарбаев предложил странам Центральной Азии подписать договор о добрососедстве

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на региональном саммите в Ташкенте предложил участникам встречи заключить "Договор о добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке", сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

"В этом основополагающем политическом документе должны быть отражены базовые принципы и цели нашего взаимодействия. В соглашение войдут и положения о взаимном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности наших стран", - сказал Назарбаев на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в столице Узбекистана.

Кроме того, в целях усиления безопасности в регионе Назарбаев предложил провести в 2020 году встречу секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии, отмечается в сообщении.

Также первый президент Казахстана предложил всем главам государств региона учредить 15 марта новый праздник - День Центральной Азии.