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СНГ 29.11.2019 16:27

Назарбаев предложил странам Центральной Азии подписать договор о добрососедстве

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на региональном саммите в Ташкенте предложил участникам встречи заключить "Договор о добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке", сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

"В этом основополагающем политическом документе должны быть отражены базовые принципы и цели нашего взаимодействия. В соглашение войдут и положения о взаимном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности наших стран", - сказал Назарбаев на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в столице Узбекистана.

Кроме того, в целях усиления безопасности в регионе Назарбаев предложил провести в 2020 году встречу секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии, отмечается в сообщении.

Также первый президент Казахстана предложил всем главам государств региона учредить 15 марта новый праздник - День Центральной Азии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЦЕНТРАЗИЯ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]