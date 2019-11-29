Президент Киргизии назвал распространение идеологии ИГИЛ одной главных проблем в Центральной Азии

Распространение идеологии террористической организации "Исламское государство" в центральноазиатском регионе вызывает глубокое беспокойство, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу в Ташкенте на консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

"Ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке, распространение идеологии ИГИЛ и других радикальных группировок в регионе продолжает вызывать у нас глубокую озабоченность", - приводятся слова Жээнбекова, в сообщении, распространённом его пресс-службой.

"Активная пропаганда и вербовка наших соотечественников в ряды наемников-террористов становится тревожным фактором для нашего региона. Полагаю, что только активными совместными усилиями мы можем эффективно противостоять угрозе международного терроризма и экстремизма. Киргизская сторона выражает твердую приверженность обеспечению региональной безопасности", - сказал Жээнбеков.

На саммите в Ташкенте президент Киргизии также призвал лидеров стран Центральной Азии к совместной работе в обеспечении безопасности на границах.

"Одним из самых главных вопросов на сегодня является повышение уровня взаимопонимания и безопасности на наших границах. В этой связи как никогда необходимо продолжить совместную работу по скорейшему завершению правового оформления государственных границ. Несмотря на всю сложность данной работы, необходимо продвигаться вперед и искать компромиссы. Важно прилагать все усилия для сохранения стабильности и дальнейшего укрепления взаимного доверия на наших границах", - заявил Жээнбеков.

"Призываю углублять сотрудничество между нашими пограничными и таможенными структурами, территориальными органами безопасности и внутренних дел, местными органами власти", - сказал президент Киргизии.

Жээнбеков в пятницу прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).