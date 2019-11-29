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Никто не сможет повлиять на решение Дели о приобретении российских систем С-400 - глава МИД Индии

Никакие страны не могут повлиять на решение Индии приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, заявил индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар, сообщила в пятницу газета The Times of India.

"Другие страны не могут влиять на то, что мы делаем с точки зрения нашей национальной безопасности и обороны. Если мы привержены соглашению по С-400, которое у нас есть, то другие страны должны уважать это решение", - сказал он, выступая в верхней палате парламента.

"Подписанием соглашения с Россией на поставку систем С-400 на 5 млрд долларов Индия совершенно ясно дала понять всем странам, что она принимает решения самостоятельно, основываясь на национальных интересах", - отметил Джайшанкар.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В июне в ФСВТС "Интерфаксу" сообщили, что поставки С-400 в Индию начнутся после 2020 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ИНДИЯ, МИД, РОССИЯ, С400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]