Путин и Лукашенко проведут встречу до Нового года, на саммите ОДКБ они кратко пообщались - Песков

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу до конца года, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, но не уточнил конкретные сроки переговоров.

"Собственно, вчера в Бишкеке было краткое общение между президентами Путиным и Лукашенко, и они условились, что до Нового года они встретятся. Я не буду пока анонсировать, мы обязательно это сделаем в ближайшее время", - сказал Песков журналистам в пятницу.

При этом он не стал конкретизировать, будет ли это отдельная встреча лидеров или заседание Высшего Госсовета Союзного государства.