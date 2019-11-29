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СНГ 29.11.2019 16:44

Путин и Лукашенко проведут встречу до Нового года, на саммите ОДКБ они кратко пообщались - Песков

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу до конца года, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, но не уточнил конкретные сроки переговоров.

"Собственно, вчера в Бишкеке было краткое общение между президентами Путиным и Лукашенко, и они условились, что до Нового года они встретятся. Я не буду пока анонсировать, мы обязательно это сделаем в ближайшее время", - сказал Песков журналистам в пятницу.

При этом он не стал конкретизировать, будет ли это отдельная встреча лидеров или заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]