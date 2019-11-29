Путин и Лукашенко проведут встречу до Нового года, на саммите ОДКБ они кратко пообщались - Песков

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу до конца года, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, но не уточнил конкретные сроки переговоров.
"Собственно, вчера в Бишкеке было краткое общение между президентами Путиным и Лукашенко, и они условились, что до Нового года они встретятся. Я не буду пока анонсировать, мы обязательно это сделаем в ближайшее время", - сказал Песков журналистам в пятницу.
При этом он не стал конкретизировать, будет ли это отдельная встреча лидеров или заседание Высшего Госсовета Союзного государства.
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