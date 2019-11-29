Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин принял участие в расширенном заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов. Данная встреча состоялась в рамках 10-го Российско-Азербайджанского межрегионального форума, проходившего в Москве под председательством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.
Заседание прошло при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономического развития России Максима Орешкина. Предприниматели двух стран, представляющие такие сферы экономики как продовольствие, сельское хозяйство, промышленность, туризм и финансы, обсудили дальнейшее расширение деловых связей. В рамках заседания Евгений Кирин также провел ряд рабочих встреч с представителями бизнеса.
ВТБ (Азербайджан) ведет активную работу в укреплении экономических взаимосвязей между Азербайджаном и Россией. С этой целью предлагает предпринимателям наиболее выгодные условия по продуктам и услугам, тем самым открывает перед ними широкие возможности для расширения бизнеса.
Для справки:
Азербайджано-Российский Деловой Совет объединяет бизнесменов, активно реализующих двусторонние внешнеэкономические проекты, и оперативно решает проблемы, возникающие у представителей бизнеса с обеих сторон. Основными направлениями деятельности являются выработка позиции делового сообщества России в отношении взаимодействия с азербайджанскими партнерами и работы на рынке Азербайджана, выявление конкретных возможностей для расширения и диверсификации российско-азербайджанского взаимодействия, создание дополнительных возможностей для сотрудничества путем встреч, конференций, рабочих групп и иных деловых мероприятий, установление контактов и совместная работа с общественными объединениями стран.
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