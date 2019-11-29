Всё больше стран НАТО приближаются к критерию оборонных расходов в 2% ВВП - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите Североатлантического альянса на следующей неделе в Лондоне страны-союзницы будут обсуждать вопрос более справедливого распределения между ними инвестиций в оборону.

"Все члены НАТО увеличивают затраты на оборону. Всё больше членов НАТО соответствуют указаниям по выделению 2% своего ВВП на оборону. В этом году девять членов НАТО будут соответствовать этим указаниям. Всего несколько лет назад их было лишь трое", - объявил Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, "большинство членов НАТО имеют планы для достижения 2% от ВВП к 2024 году". Государства-члены, отметил генсек, также больше инвестируют в новые силы и средства и вносят вклад в их развертывание в различных странах мира.

Отвечая на вопрос, он мотивировал необходимость наращивания военных расходов угрозой терроризма в мире, "напористой Россией", киберугрозами и "поднимающимся Китаем".

"Общий тренд - восходящий. Из года в год идет увеличение, выделяется больше миллиардов долларов для расходов на оборону. Это радикально отличается от того, что было раньше. Раньше было снижение, а теперь пять лет подряд идет увеличение по всем европейским странам и Канаде", - объяснил Столтенберг.

"Мы на правильном пути. Но мы не можем успокаиваться на достигнутом, мы должны поддерживать дальнейшее движение. Это подразумевает наличие большего количества сил с более высоким уровнем готовности", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.