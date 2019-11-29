Израиль сократил срок рассмотрения заявок на предоставление убежища до месяца

Израиль сократил срок рассмотрения заявок на предоставление политического убежища с двух лет до одного месяца, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в министерстве туризма страны.
"Известны случаи, когда в Израиль прибывали нелегальные мигранты под видом туристов, а затем оформляли запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность тут жить и работать. Ранее процедура рассмотрения документов проходила в течение двух лет. Отныне этот срок составит один месяц", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве считают, что нововведение снизит количество нелегальных мигрантов в стране, а туристам поможет быстрее и увереннее пройти пограничный контроль. Как отмечается, за последние годы политическое убежище в Израиле было предоставлено единицам.
"В то же время Израиль остается популярным туристическим направлением у россиян. С января по октябрь 2019 года страну посетило 333,5 тыс. российских туристов, на 3% больше, чем годом ранее", - отметили в министерстве.
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