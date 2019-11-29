Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8718 RUR   0.0265 GBR   2.195 TRY   0.2951

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.79 -0.32 Brent 63.87 -0.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.11.2019 18:35

Израиль сократил срок рассмотрения заявок на предоставление убежища до месяца

Израиль сократил срок рассмотрения заявок на предоставление политического убежища с двух лет до одного месяца, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в министерстве туризма страны.

"Известны случаи, когда в Израиль прибывали нелегальные мигранты под видом туристов, а затем оформляли запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность тут жить и работать. Ранее процедура рассмотрения документов проходила в течение двух лет. Отныне этот срок составит один месяц", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве считают, что нововведение снизит количество нелегальных мигрантов в стране, а туристам поможет быстрее и увереннее пройти пограничный контроль. Как отмечается, за последние годы политическое убежище в Израиле было предоставлено единицам.

"В то же время Израиль остается популярным туристическим направлением у россиян. С января по октябрь 2019 года страну посетило 333,5 тыс. российских туристов, на 3% больше, чем годом ранее", - отметили в министерстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, УБЕЖИЩЕ, ЗАЯВКИ, СРОК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]