Израиль сократил срок рассмотрения заявок на предоставление убежища до месяца

Израиль сократил срок рассмотрения заявок на предоставление политического убежища с двух лет до одного месяца, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в министерстве туризма страны.

"Известны случаи, когда в Израиль прибывали нелегальные мигранты под видом туристов, а затем оформляли запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность тут жить и работать. Ранее процедура рассмотрения документов проходила в течение двух лет. Отныне этот срок составит один месяц", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве считают, что нововведение снизит количество нелегальных мигрантов в стране, а туристам поможет быстрее и увереннее пройти пограничный контроль. Как отмечается, за последние годы политическое убежище в Израиле было предоставлено единицам.

"В то же время Израиль остается популярным туристическим направлением у россиян. С января по октябрь 2019 года страну посетило 333,5 тыс. российских туристов, на 3% больше, чем годом ранее", - отметили в министерстве.