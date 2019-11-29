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Регион 29.11.2019 16:38

В МИД Ирана назвали Израиль "семиглавым демоном"

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави в пятницу сравнил Израиль с "семиглавым демоном", за которого мировому сообществу, как считают в Тегеране, должно быть стыдно.

"Семь десятилетий позора, семь десятилетий стыда мирового сообщества за оккупацию, убийства, ложь, преступления, мародерство и геноцид, совершенный сионистским режимом", - написал в Twitter представитель МИД Ирана.

Этой записью он отметил международный день солидарности с палестинским народом, учрежденный ООН 29 ноября.

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Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МИД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]