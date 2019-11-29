Представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави в пятницу сравнил Израиль с "семиглавым демоном", за которого мировому сообществу, как считают в Тегеране, должно быть стыдно.
"Семь десятилетий позора, семь десятилетий стыда мирового сообщества за оккупацию, убийства, ложь, преступления, мародерство и геноцид, совершенный сионистским режимом", - написал в Twitter представитель МИД Ирана.
Этой записью он отметил международный день солидарности с палестинским народом, учрежденный ООН 29 ноября.
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