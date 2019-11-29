Азербайджан окажет Албании гуманитарную помощь в 500 тыс. евро

Азербайджан окажет Албании, пострадавшей от землетрясений, гуманитарную помощь в размере 500 тыс. евро, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.
«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о выделении Албании 500 тыс. евро с целью оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему во время землетрясения 26 ноября 2019 года» , - отметили в кабмине.
Средства будут выделены из Резервного фонда Кабинета министров Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. Тысячи жителей Албании остались без крова: их дома разрушены.
Еще одно сильное землетрясение произошло в четверг в районе албанского города Драча. Сила землетрясения оценивается в 5,1 баллов по шкале Рихтера.
Эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров в 25 км от Драча и в 48 км от столицы страны Тираны. Информации от этого второго землетрясения пострадавших не поступало.
Сообщается, что в целом число жертв разрушительного землетрясения в Албании достигло 49 человек.
Б.Рустамбеков
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