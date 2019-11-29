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Это интересно 29.11.2019 16:39

Азербайджан окажет Албании гуманитарную помощь в 500 тыс. евро

Азербайджан окажет Албании, пострадавшей от землетрясений, гуманитарную помощь в размере 500 тыс. евро, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.

«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о выделении Албании 500 тыс. евро с целью оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему во время землетрясения 26 ноября 2019 года» , - отметили в кабмине.

Средства будут выделены из Резервного фонда Кабинета министров Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. Тысячи жителей Албании остались без крова: их дома разрушены.

Еще одно сильное землетрясение произошло в четверг в районе албанского города Драча. Сила землетрясения оценивается в 5,1 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров в 25 км от Драча и в 48 км от столицы страны Тираны. Информации от этого второго землетрясения пострадавших не поступало.

Сообщается, что в целом число жертв разрушительного землетрясения в Албании достигло 49 человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛБАНИИ, ПОМОЩЬ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]