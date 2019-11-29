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Дальнее зарубежье 29.11.2019 18:43

Палестинские власти планируют провести всеобщие выборы на оккупированных территориях - спецкоординатор ООН

Палестинские власти направили в ООН официальный запрос на оказание поддержки в проведении всеобщих выборов в автономии, сообщил спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов на встрече в пятницу в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В последние несколько дней меня воодушевляет перспектива проведения палестинским народом первых выборов с 2006 года для избрания палестинского законодательного совета и президента (Палестинской национальной администрации - ИФ). Вчера мы получили из Палестины официальный запрос об оказании поддержки избирательному процессу", - сказал Младенов в пятницу.

Он выразил надежду, что выборы пройдут на оккупированной палестинской территории - в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Всеобщие выборы 2006 года привели к кровопролитному конфликту между двумя группировками Палестинской национальной администрации (ПНА) - ФАТХ и ХАМАС. В итоге последняя в 2007 году захватила власть в секторе Газа, фактически выведя эту часть палестинской территории из-под юрисдикции ПНА.

Из-за сохраняющегося конфликта между ФАТХ и ХАМАС до настоящего времени не удавалось провести всеобщие выборы. Палестинские власти обуславливают их организацию примирением ФАТХ И ХАМАС и формированием правительства национального единства.

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Тэги: ООН, ПАЛЕСТИНА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]