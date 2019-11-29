Премьер Ирака решил подать в отставку на фоне неутихающих акций протеста

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди подаст в отставку с поста на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не утихающих в стране почти два месяца, передает канал "Рудау" со ссылкой на офис премьера.
Когда именно он уведомит парламент об отставке, пока не сообщается.
В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи получили ранения.
Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства
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