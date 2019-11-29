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Дальнее зарубежье 29.11.2019 16:51

Премьер Ирака решил подать в отставку на фоне неутихающих акций протеста

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди подаст в отставку с поста на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не утихающих в стране почти два месяца, передает канал "Рудау" со ссылкой на офис премьера.

Когда именно он уведомит парламент об отставке, пока не сообщается.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства

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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, ПРОТЕСТЫ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]