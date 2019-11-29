Азербайджан консервативно подошел к определению цены на нефть в госбюджете на 2020 год - Алиев

Цена на нефть в госбюджете на 2020г в размере $55 за баррель является показателем консервативного подхода, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы заложили цену на нефть в государственном бюджете на 2020 год в размере $55 за баррель, несмотря на то, что сейчас стоимость барреля нефти Azeri Light составляет $70. Мы сделали это для увеличения поступлений. Если бы мы заложили цену на нефть в размере $65, то эти деньги поступили бы в госбюджет в виде трансфертов (из Госнефтефонда –ИФ) и были бы использованы», - сказал Алиев, принимая в прятницу нового исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Исрафила Мамедова.

При цене на нефть в $55 за баррель – дополнительные доходы будут поступать в Госнефтефонд.

Глава государства отметил, что в настоящее время в результате реформ появилась возможность обеспечивать поступления в госбюджет за счет других источников.

«За 10 месяцев текущего года налоговые и таможенные органы собрали сверх прогнозов 850 млн манатов. До конца года еще есть время, эта сумма вырастет. Поэтому мы должны экономить доходы Госнефтефонда», - отметил глава государства.

Доходы госбюджета на 2019 год рассчитаны из цены на нефть в $60 за баррель.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

По состоянию на 1 октября 2019 года активы ГНФАР оцениваются в $42 млрд 524,4 млн,

А.Мамедов