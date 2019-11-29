Газпром планирует увеличить зарплаты в 2020г на 3%

"Газпром" планирует рост зарплат в 2020 году на уровне индекса-дефлятора - 3%, сообщил в ходе телефонной конференции - замначальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Алексей Фиников.
Шахмар Мовсумов назначен помощником президента Азербайджана
Баку при необходимости может продолжить покупать новые вооружения у Москвы – МИД Азербайджана
Парламент Азербайджана 2 декабря рассмотрит предложение депутатов от правящей партии о роспуске законодательного органа
Азербайджан окажет Албании гуманитарную помощь в 500 тыс. евро
В Азербайджане до конца 2019г откроется еще 2 региональных турцентра - ГАТ
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
ГААД получит 11,1 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Baki Otis Lift осуществит замену 8 лифтов в жилых домах в Гяндже за 504 тыс. манатов
Президент Узбекистана подтвердил намерение стран Центральной Азии развивать сотрудничество с Афганистаном
Никто не сможет повлиять на решение Дели о приобретении российских систем С-400 - глава МИД Индии
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов
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В институте истории НАНА состоялась встреча с представителями татарской диаспоры Азербайджана
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г