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Финансы 29.11.2019 17:00

Активы ГНФАР по итогам 2019 года составят $42,5 млрд – глава фонда

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2019 года составят $42,5 млрд, заявил Исрафил Мамедов, назначенный в пятницу исполнительным директором ГНФАР.

По итогам 2018 года активы фонда составили $38,5 млрд. Таким образом, в 2019 году рост активов ГНФАР составит 10,4%.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял Мамедова в связи с его назначением на должность нового главы ГНФАР, сообщает сайт главы государства.

«В текущем году, хотя год еще не закончен, активы фонда увеличились более, чем на $4 млрд. Из этой суммы $1,8 млрд составили доходы, полученные от управления средствами ГНФАР. Это стало результатом правильной политики фонда и верного размещения средств», - сказал Алиев, слова которого приводит сайт главы государства.

Президент также выразил уверенность в дальнейшем росте стратегических валютных резервов Азербайджана, которые в настоящее время превышают $50 млрд. «Это рекордный, исторический показатель и для меня он важен уже тем, что он превышает показатель ВПП. Подобное имеет место в очень редких странах. В то же время наш внешний долг составляет всего 17% от ВВП и по этому показателю мы занимаем 9-ое место в мире», - отметил Алиев.

Мамедов, в свою очередь, заверил, что приложит усилия для большей диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР и снижения рисков. «В текущем году активы Госнефтефонда увеличились на 10% и к концу 2019 года как ожидается, они достигнут $42,5 млрд», - сказал он.

Алиев, в целом, высоко оценил результаты деятельности ГФНАР и отметил необходимость углубления сотрудничества между фондом и ведущими мировыми финансовыми структурами. «Работа, проводимая в настоящее время по диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР, удовлетворительна. Однако, жизнь не стоит на месте, появляются новые инструменты, новые объекты для инвестиций. В этой связи необходимо проводить очень гибкую политику и уделять внимание малорискованным активам для получения более высоких доходов», - подчеркнул президент Азербайджана.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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