Ангела Меркель впервые посетит Освенцим

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе впервые за время нахождения во главе страны посетит Освенцим, сообщают европейские СМИ.
Меркель, таким образом, станет первой за последние 24 года главой правительства Германии, которая нанесет визит в польский Освенцим, где располагался концентрационный лагерь и лагерь смерти Аушвиц-Биркенау.
Канцлер ФРГ посетит Освенцим 6 декабря. Эта поездка состоится в преддверии торжеств по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря.
Официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что приглашение Меркель было направлено Фондом "Аушвиц-Биркенау" по случаю 10-летия его существования.
В ходе поездки Меркель будет сопровождать премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Лидеры почтут память минутой молчания. Затем Меркель выступил с речью, после чего возложит цветы.
С момента окончания Второй мировой войны Освенцим посещало всего двое германских лидеров - это бывшие канцлеры ФРГ Гельмут Шмидт и Гельмут Коль.
С 1947 года на территории лагеря действует государственный музей "Аушвиц/Биркенау", в 1967 году на территории лагеря был установлен памятник его узникам, который состоит из монумента и 23 плит, на которых на языках народов, представители которых были замучены в концлагере, выбита надпись: "Да будет на веки криком отчаяния и предостережения для человечества это место, где гитлеровцы уничтожили около полутора миллионов мужчин, женщин и детей, большей частью евреев из различных стран Европы".
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