Голос национальных диаспор должен звучать в общественных советах на региональном и местном уровне - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководители всех уровней должны прислушиваться к мнению представителей национальных диаспор, духовенства, лидеров молодежи при решении вопросов государственной национальной политики.
"Сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьезной работы. Это как здоровье человека - нужно заниматься этим постоянно", - сказал Путин в пятницу на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям.
Глава государства попросил руководителей всех регионов "держать вопросы государственной национальной политики на постоянном личном контроле, опираться на национально-культурные общественные объединения".
Путин отметил необходимость уточнить законодательный статус этих объединений, "сделать более системной совместную работу между этими организациями и органами власти всех уровней, начиная от муниципального и заканчивая федеральным".
"Руководителям всех уровней нужно, безусловно, прислушиваться к позиции, авторитетному мнению и инициативам представителей национальных диаспор, научной, творческой интеллигенции, духовенства и к молодежным лидерам", - заявил Путин.
По его словам, "их голос должен звучать на площадках общественных советов, иных консультативных органов, тех, что мы создали и создаем на региональном и местном уровнях".
Путин заявил, что "создать такие структуры мало, нужно, чтобы они работали и работали хорошо, эффективно, собирались не от случая к случаю, а стали востребованными партнерами в решении повседневных задач - задач развития государства в целом и общества, участвовали в обсуждении действительно актуальных, острых проблем, были бы партнерами власти".
При этом глава государства подчеркнул, что со стороны органов власти такой диалог должны вести подготовленные люди, разбирающиеся в тонкостях межэтнических, межрелигиозных отношений, глубоко знающие вопросы культуры, гуманитарной сферы.
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