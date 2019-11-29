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СНГ 29.11.2019 19:23

Голос национальных диаспор должен звучать в общественных советах на региональном и местном уровне - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководители всех уровней должны прислушиваться к мнению представителей национальных диаспор, духовенства, лидеров молодежи при решении вопросов государственной национальной политики.

"Сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьезной работы. Это как здоровье человека - нужно заниматься этим постоянно", - сказал Путин в пятницу на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства попросил руководителей всех регионов "держать вопросы государственной национальной политики на постоянном личном контроле, опираться на национально-культурные общественные объединения".

Путин отметил необходимость уточнить законодательный статус этих объединений, "сделать более системной совместную работу между этими организациями и органами власти всех уровней, начиная от муниципального и заканчивая федеральным".

"Руководителям всех уровней нужно, безусловно, прислушиваться к позиции, авторитетному мнению и инициативам представителей национальных диаспор, научной, творческой интеллигенции, духовенства и к молодежным лидерам", - заявил Путин.

По его словам, "их голос должен звучать на площадках общественных советов, иных консультативных органов, тех, что мы создали и создаем на региональном и местном уровнях".

Путин заявил, что "создать такие структуры мало, нужно, чтобы они работали и работали хорошо, эффективно, собирались не от случая к случаю, а стали востребованными партнерами в решении повседневных задач - задач развития государства в целом и общества, участвовали в обсуждении действительно актуальных, острых проблем, были бы партнерами власти".

При этом глава государства подчеркнул, что со стороны органов власти такой диалог должны вести подготовленные люди, разбирающиеся в тонкостях межэтнических, межрелигиозных отношений, глубоко знающие вопросы культуры, гуманитарной сферы.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЛАСТИ, ДИАСПОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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