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Дальнее зарубежье 29.11.2019 19:31

Последствия прекращения действия ДРСМД станет важной темой для НАТО в ближайшие месяцы - Столтенберг

Союзники по НАТО будут уделять значительное внимание теме последствий прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы договорились, что наш ответ на нарушение Россией ДРСМД будет лежать в сфере обороны, будет взвешенным и согласованным. И это будет важным элементом нашей работы в предстоящие месяцы", - сказал Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг сообщил, что отношения с Россией станут одной из тем саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Лондоне. "Мы также обсудим Россию и будущее режима контроля над вооружением", - заявил Столтенберг.

Ранее генсек заявлял, что в альянсе сожалеют о прекращении действия ДРСМД, но в то же время ведут дискуссии о дальнейших шагах, включая возможные новые меры по контролю над вооружениями.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДРСМД, ТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]