Последствия прекращения действия ДРСМД станет важной темой для НАТО в ближайшие месяцы - Столтенберг

Союзники по НАТО будут уделять значительное внимание теме последствий прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы договорились, что наш ответ на нарушение Россией ДРСМД будет лежать в сфере обороны, будет взвешенным и согласованным. И это будет важным элементом нашей работы в предстоящие месяцы", - сказал Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.
Столтенберг сообщил, что отношения с Россией станут одной из тем саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Лондоне. "Мы также обсудим Россию и будущее режима контроля над вооружением", - заявил Столтенберг.
Ранее генсек заявлял, что в альянсе сожалеют о прекращении действия ДРСМД, но в то же время ведут дискуссии о дальнейших шагах, включая возможные новые меры по контролю над вооружениями.
Алиев утвердил новую структуру Администрации президента Азербайджана
Президент Азербайджана отправил в отставку Али Гасанова
Audi вложит 37 млрд евро в R&D, предприятия и оборудование в следующие пять лет
КазМунайГаз оценивает строительство II очереди газопровода Сарыарка в $124 млн
LG Electronics назначила нового CEO, объявила о других кадровых перестановках
Турпоток в Нафталан планируется увеличить до 60 тыс. человек в год
Азербайджан в 2020 году откроет туристические представительства в Южной Корее и Украине
Азербайджан окажет Албании гуманитарную помощь в 500 тыс. евро
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
ГААД получит 11,1 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Baki Otis Lift осуществит замену 8 лифтов в жилых домах в Гяндже за 504 тыс. манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов
Не упустите шанс принять участие в "Access Business Banking School"!
В институте истории НАНА состоялась встреча с представителями татарской диаспоры Азербайджана
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г