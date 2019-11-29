Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8718 RUR   0.0265 GBR   2.195 TRY   0.2951

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.79 -0.32 Brent 63.87 -0.19

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.11.2019 19:46

Сторонники Порошенко в парламенте Украины готовят проект постановления, запрещающего прямые закупки газа у РФ

Фракция "Европейская солидарность" (лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко - ИФ) готовит проект постановления Верховной Рады Украины, которое запретит прямые закупки газа из России, сообщила народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Ивана Климпуш-Цинцадзе.

"Для нас, для "Европейской солидарности", важно максимально помочь власти выстоять против этого давления РФ и не допустить возобновления прямых поставок газа из РФ. Поэтому мы будем инициировать постановление Верховной Рады Украины. Мы надеемся, что парламентарии нас поддержат, и мы сможем предостеречь исполнительную власть Украины от возобновления этих прямых поставок за мифические скидки от РФ", - цитирует политика пресс-служба партии.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что российские источники сообщили о прямых двусторонних переговорах по газу. Украинское министерство энергетики и охраны окружающей среды уточнило, что речь идет о транзите газа через территорию Украины.

"У нас есть трехсторонний формат, который мы согласовали с Европейским Союзом - ЕС, Украина и РФ, - в котором уже почти год ведутся переговоры о заключении долгосрочного контракта с РФ. И в этих переговорах Украина и ЕС выступают единым фронтом", - подчеркнула депутат.

Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула, что российский газ не нужен Украине, чтобы пройти отопительный сезон. Она напомнила, что в украинские хранилища газа закачано уже более 21,5 млрд куб. м газа и это позволяет не просто пройти отопительный сезон, но и гораздо дольше обеспечивать потребности в газе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ, ИНИЦИАТИВА


Похожие новости


Зеленский называет приоритетом для Украины заключение нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу Шефчович рассчитывает на обсуждение транзитного контракта по газу на уровне президентов Украины и РФ Козак с оптимизмом смотрит на поставки газа Молдавии через Украину в 2020г: больших рисков для транзита нет Шефчович заявляет о достаточных запасах газа в ЕС и на Украине Новак: Будем считать 19 сентября согласованной датой трехсторонних переговоров по газу Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа может быть сорвана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]