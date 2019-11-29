Сторонники Порошенко в парламенте Украины готовят проект постановления, запрещающего прямые закупки газа у РФ

Фракция "Европейская солидарность" (лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко - ИФ) готовит проект постановления Верховной Рады Украины, которое запретит прямые закупки газа из России, сообщила народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Ивана Климпуш-Цинцадзе.

"Для нас, для "Европейской солидарности", важно максимально помочь власти выстоять против этого давления РФ и не допустить возобновления прямых поставок газа из РФ. Поэтому мы будем инициировать постановление Верховной Рады Украины. Мы надеемся, что парламентарии нас поддержат, и мы сможем предостеречь исполнительную власть Украины от возобновления этих прямых поставок за мифические скидки от РФ", - цитирует политика пресс-служба партии.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что российские источники сообщили о прямых двусторонних переговорах по газу. Украинское министерство энергетики и охраны окружающей среды уточнило, что речь идет о транзите газа через территорию Украины.

"У нас есть трехсторонний формат, который мы согласовали с Европейским Союзом - ЕС, Украина и РФ, - в котором уже почти год ведутся переговоры о заключении долгосрочного контракта с РФ. И в этих переговорах Украина и ЕС выступают единым фронтом", - подчеркнула депутат.

Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула, что российский газ не нужен Украине, чтобы пройти отопительный сезон. Она напомнила, что в украинские хранилища газа закачано уже более 21,5 млрд куб. м газа и это позволяет не просто пройти отопительный сезон, но и гораздо дольше обеспечивать потребности в газе.