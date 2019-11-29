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СНГ 29.11.2019 20:04

"Хевел" планирует в марте достроить солнечную станцию "Нура" в Казахстане

Группа компаний "Хевел" завершит строительство солнечной электростанции (СЭС) "Нура" мощностью 100 МВт в Акмолинской области Казахстана в марте 2020 года, сообщил генеральный директор группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай.

"Первая станция на 100 МВт находится в фазе активного строительства. Мы введем ее в марте 2020 года. Она называется "Нура" и находится недалеко от столицы Казахстана. (. . .) Стройка не останавливается и активно продолжается", - сказал Шахрай на конференции "Международная экономическая интеграция" в Москве в пятницу.

Он отметил, что группа в Казахстане выиграла на аукционе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) права на строительство "зеленых" объектов общей мощностью 237 МВт. Также, добавил Шахрай, "Хевел" недавно приобрел аналогичные права на 76 МВт в Венгрии и надеется, что будет сотрудничать там с ЕАБР, как и в Казахстане.

Ранее сообщалось, что "Хевел" приступил к строительству СЭС "Нура" в июне 2019 года.

В 2019 году также начнется возведение СЭС мощностью 50 МВт в Кентау Туркестанской области и станции мощностью 20 МВт в Чимкенте, права на строительство которых "Хевел" получил в 2018 году по итогам аукционного отбора проектов ВИЭ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) и группа компаний "Хевел" сотрудничают с 2018 года. В феврале 2019 года ЕАБР и ТОО "Хевел Казахстан" подписали кредитный договор на открытие долгосрочной мультивалютной кредитной линии в размере 56,2 млн евро для финансирования строительства в республике солнечных электростанций установленной мощностью до 90 МВт. В июле ЕАБР дополнительно выделил финансирование ГК "Хевел" для приобретения 95% в уставном капитале ТОО KB Enterprises, владеющего правами на строительство и последующую эксплуатацию СЭС "Нура".

В ноябре ЕАБР предоставил "Хевелу" еще 65,2 млн евро на строительство СЭС в Казахстане.

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. ГК "Хевел" была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта. В настоящее время "Ренова" владеет 46%, 54% принадлежит ООО "Реам менеджмент", единственным владельцем которого является Михаил Сиволдаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ХЕВЕЛ, СЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]