Европа получит азербайджанский газ во второй половине 2020г – Шахбазов

Азербайджанский газ по Южному газовому коридору (ЮГК) поступит в Европу во второй половине 2020 года, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«Азербайджан из импортера газа превратился в экспортера. В Европу газ из нового источника – с Каспийского региона – поступит по ЮГК во второй половине 2020 года. Газопровод TANAP полностью готов для транспортировки азербайджанского газа в Европу», - сказал Шахбазов на V Саммите Стран экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum-GECF) в Экваториальной Гвинее.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет порядка $40 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в объеме 10 млрд кубометров в год. Кроме того, ежегодно 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначены для западных регионов Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
А.Азизов
Алиев утвердил новую структуру Администрации президента Азербайджана
Президент Азербайджана отправил в отставку Али Гасанова
Турпоток в Нафталан планируется увеличить до 60 тыс. человек в год
Азербайджан в 2020 году откроет туристические представительства в Южной Корее и Украине
Азербайджан окажет Албании гуманитарную помощь в 500 тыс. евро
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
ГААД получит 11,1 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Baki Otis Lift осуществит замену 8 лифтов в жилых домах в Гяндже за 504 тыс. манатов
Франция даст Грузии еще 35 млн евро на реформы в соцсфере
Президент Мексики заявил, что не допустит операций США против наркокартелей на территории республики
Додон считает преждевременным обсуждать его участие в выборах президента Молдавии в 2020 году
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов
Не упустите шанс принять участие в "Access Business Banking School"!
В институте истории НАНА состоялась встреча с представителями татарской диаспоры Азербайджана
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г