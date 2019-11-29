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ТЭК 29.11.2019 18:25

Европа получит азербайджанский газ во второй половине 2020г – Шахбазов

Азербайджанский газ по Южному газовому коридору (ЮГК) поступит в Европу во второй половине 2020 года, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«Азербайджан из импортера газа превратился в экспортера. В Европу газ из нового источника – с Каспийского региона – поступит по ЮГК во второй половине 2020 года. Газопровод TANAP полностью готов для транспортировки азербайджанского газа в Европу», - сказал Шахбазов на V Саммите Стран экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum-GECF) в Экваториальной Гвинее.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет порядка $40 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в объеме 10 млрд кубометров в год. Кроме того, ежегодно 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначены для западных регионов Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

А.Азизов

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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