Азербайджан в 2020 году откроет туристические представительства в Южной Корее и Украине

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) планирует открыть в 2020 году представительстве в Южной Корее и Украине, заявил заместитель исполнительного директора бюро по туризму Азербайджана Бахруз Аскеров на Азербайджанском туристическом саммите 2019.
«У нас уже есть офисы в России, Китае, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Германии. В 2020 году мы нацелены открыть наши представительства в Киеве и Сеуле», - отметил Аскеров.
По его словам, анализ показал, что рынки Южной Кореи и Украины обладают большим туристическим потенциалом для Азербайджана.
В настоящее время представительства ГАТ действуют в Германии (Франкфурт), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Китае (Пекин), Индии (Мумбай) и России (Москва).
Х.Насирзаде
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