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Туризм 29.11.2019 18:32

Азербайджан в 2020 году откроет туристические представительства в Южной Корее и Украине

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) планирует открыть в 2020 году представительстве в Южной Корее и Украине, заявил заместитель исполнительного директора бюро по туризму Азербайджана Бахруз Аскеров на Азербайджанском туристическом саммите 2019.

«У нас уже есть офисы в России, Китае, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Германии. В 2020 году мы нацелены открыть наши представительства в Киеве и Сеуле», - отметил Аскеров.

По его словам, анализ показал, что рынки Южной Кореи и Украины обладают большим туристическим потенциалом для Азербайджана.

В настоящее время представительства ГАТ действуют в Германии (Франкфурт), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Китае (Пекин), Индии (Мумбай) и России (Москва).

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАТ, ОФИСЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]