Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-октябре сократилась до 55,4% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-октябре 2019 года выросли на 5,2% – до 8 млрд 811,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в октябре банковские вклады населения по сравнению с показателем на конец октября текущего года выросли на 2,4% или на 205,8 млн манатов.

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 6,7% - до 4 млрд 884,4 млн манатов или 55,4% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-октябре 2019 года вырос на 24,9% - до 3 млрд 926,7 млн манатов или 44,6% всех вкладов.

На 31 октября 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 169,2 млн манатов, нерезидентов – 641,9 млн манатов. С начала года вклады резидентов выросли на 7,3%, нерезидентов – сократились на 16%.

В целом, на 1 ноября, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 23 млрд 413,5 млн манатов, что на 7,1% больше показателя на конец 2018 года.

Н.Аббасова