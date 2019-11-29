В МИД Франции вызван посол Турции для объяснений

В МИД Франции вызван посол Турции в связи с недавними высказываниями президента Реджепа Эрдогана о французском коллеге, сообщает в пятницу межарабский телеканал "аль-Арабийя", который приводит сообщение президентской канцелярии в Париже.
В сообщении слова Эрдогана названы "выпадами" в адрес главы французского государства Эмманюэля Макрона.
Ранее Эрдоган подверг резкой критике позицию Макрона, в том числе за слова о "смерти мозга НАТО".
"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО - прежде всего, проверьте свой мозг. Жив он или мертв. Подобные заявления свойственны только людям, подобным вам, мозг у которых отмирает" - заявил Эрдоган в университете Мармара в Стамбуле.
По словам президента Турции, "Макрон еще не опытен и не знает, что такое бороться с терроризмом".
"Именно поэтому "желтые жилеты" захватили Францию", - отметил Эрдоган.
Он подчеркнул, что "Париж не имеет отношения к принятию решений относительно членства Турции в НАТО".
Кроме того, турецкий президент затронул вопрос французского военного присутствия в Сирии.
"Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада", - подчеркнул Эрдоган.
Ранее в ноябре Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией. По его словам, необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО". Макрон подчеркивал, что Европа находится "на краю пропасти", и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.
Кроме этого, Макрон осудил турецкую военную операцию в Сирии и призвал Анкару "завершить ее как можно скорее". Он отмечал, что Турции, проводящей операцию на севере Сирии, не следует ожидать солидарности от НАТО.
После этого заявления глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал Макрона "спонсором террористических организаций".
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