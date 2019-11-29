Нефть ускорила снижение, Brent торгуется на уровне $62,71 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на торгах в пятницу и могут показать самый существенный недельный спад почти за два месяца на сигналах о том, что ОПЕК и другие производители не хотят договариваться о более существенном сокращении добычи на заседании на следующей неделе.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 составляет $62,71 за баррель, что на $1,16 (1,82%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,71 (2,94%) - до $56,4 за баррель.

Агентство Bloomberg со ссылкой осведомленные источники сообщило, что Саудовская Аравия, вероятно, даст понять, что больше не готова нивелировать последствия избыточного производства со стороны других членов ОПЕК.

Согласно данным консалтинговой компании JBC Energy, страны ОПЕК в ноябре уменьшили добычу в общей сложности на 30 тыс. баррелей в сутки, до 29,935 млн б/с. При этом добыча в Саудовской Аравии в этом месяце сократилась на 30 тыс. б/с, до 10,23 млн б/с.

В Вене 5 декабря состоится министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК. На следующий день соберутся министры стран-участниц ОПЕК+.

Эксперты ожидают продления сроков соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ по итогам декабрьской встречи, но не ожидают увеличения объемов, свидетельствуют результаты исследования Bloomberg.

Несмотря на падение в пятницу, фьючерсы на WTI могут показать максимальный рост за месяц с июня на фоне сохраняющихся надежд на то, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торговой сделки вопреки решению США принять закон в поддержку протестных выступлений в Гонконге.