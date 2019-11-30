Audi вложит 37 млрд евро в R&D, предприятия и оборудование в следующие пять лет

Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует направить порядка 37 млрд евро в 2020-2024 гг. на исследования и разработки (R&D), а также инвестиции в предприятия и оборудование.

Компания направит рекордную сумму - 12 млрд евро - исключительно на программы в сфере электрической мобильности, говорится в пресс-релизе Audi.

Успешная реализация плана трансформации бизнеса, запущенного два года назад, позволила компании высвободить необходимые средства для инвестиций: с начала действия программы ее вклад в операционную прибыль Audi составил более 4 млрд евро. Компания рассчитывает, что в общей сложности эта программа высвободит 15 млрд евро для будущих инвестиций к 2022 году.

Более того, объявленный автопроизводителем 26 ноября план оптимизации расходов, высвободит примерно 6 млрд евро для будущих инвестиций к 2029 году, отмечают в Audi. В рамках этого плана компания сократит до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии в период до 2025 года.

К 2025 году Audi планирует иметь более 30 электрифицированных моделей автомобилей в своей линейке. Компания рассчитывает, что к этому времени на долю полностью электрических и гибридных автомобилей будет приходиться порядка 40% ее глобальных продаж.