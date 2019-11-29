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Дальнее зарубежье 29.11.2019 20:13

Инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом - полиция

Служба полиции Лондона не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.

"На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. Как бы там ни было, в качестве мер предосторожности мы сейчас реагируем на этот инцидент, как на связанный с терроризмом", - сообщила служба столичной полиции в пятницу в твиттере.

Отмечается, что полицейские "нанесли одному человеку огнестрельное ранение".

Ранее в пятницу британская полиция сообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста.

"В полицию в 13:58 (17:58 по Баку) поступило сообщение о нападении с ножом вблизи Лондонского моста", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

В полиции отметили, что один человек задержан и есть раненые.

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Тэги: ЛОНДОН, СТРЕЛЬБА, ТЕРРОРИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]