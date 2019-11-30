Киев готов к поставкам газа из РФ, если цена будет привязана к европейскому индикатору - министр энергетики Украины

Украина может рассмотреть потенциальные прямые поставки газа из России, если цена будет привязана к европейскому индикатору, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Мы должны брать индикатор Европы. Если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы", - сказал министр в эфире телеканала "Украина".

При этом Оржель подчеркнул, что Украина не может больше получать "политическую" цену на газ.