Киев готов к поставкам газа из РФ, если цена будет привязана к европейскому индикатору - министр энергетики Украины

Украина может рассмотреть потенциальные прямые поставки газа из России, если цена будет привязана к европейскому индикатору, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
"Мы должны брать индикатор Европы. Если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы", - сказал министр в эфире телеканала "Украина".
При этом Оржель подчеркнул, что Украина не может больше получать "политическую" цену на газ.
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