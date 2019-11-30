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ТЭК 30.11.2019 11:19

Киев готов к поставкам газа из РФ, если цена будет привязана к европейскому индикатору - министр энергетики Украины

Украина может рассмотреть потенциальные прямые поставки газа из России, если цена будет привязана к европейскому индикатору, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Мы должны брать индикатор Европы. Если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы", - сказал министр в эфире телеканала "Украина".

При этом Оржель подчеркнул, что Украина не может больше получать "политическую" цену на газ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РФ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]