ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 20 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных территорий Азербайджана.
А. Мамедов
Алиев и Эрдоган принимают участие в церемонии присоединения TANAP к Европе
Киев готов к поставкам газа из РФ, если цена будет привязана к европейскому индикатору - министр энергетики Украины
В Азербайджане вступили в силу новые требования к адекватности капитала банков и классификации рисков
Двое детей погибли в результате пожара в Сураханинском районе Баку
Турпоток в Нафталан планируется увеличить до 60 тыс. человек в год
Азербайджан в 2020 году откроет туристические представительства в Южной Корее и Украине
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
ГААД получит 11,1 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Baki Otis Lift осуществит замену 8 лифтов в жилых домах в Гяндже за 504 тыс. манатов
В Албании завершили спасательную операцию после землетрясения
Совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая начнутся с 22 декабря - командующий иранскими ВМС
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов
Не упустите шанс принять участие в "Access Business Banking School"!
В институте истории НАНА состоялась встреча с представителями татарской диаспоры Азербайджана
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г