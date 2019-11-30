Двое детей погибли в результате пожара в Сураханинском районе Баку

Двое детей погибли в результате пожара в Сураханинском районе города Баку, говорится в совместном заявлении МЧС и Генпрокуратуры Азербайджана.
"Вечером 29 ноября в квартире по адресу Сураханинский район, поселок Бюль-бюля, улица Ашурбековых, 8 произошел пожар, в результате которого от погибли двое детей 2014 и 2016 годов рождения", - говорится в заявлении.
МЧС Азербайджана привлекло на место пожара живую силу и технику. В результате удалось не допустить расширения пожара и потушить его.
В сообщении отмечается, что проведенные следственные мероприятия показали, что проживающая по данному адресу Кенуль Алиева оставила дома двух детей и, заперев дверь, спустилась в магазин.
"По возвращению она стала свидетельницей пожара в квартире. Дети, с помощью соседей были эвакуированы из квартиры и доставлены в больницу. Но несмотря на это, жизнь детей спасти не удалось", - говорится в заявлении.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают необходимые следственные мероприятия.
А. Мамедов
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