Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8718 RUR   0.0265 GBR   2.195 TRY   0.2951

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.79 -0.32 Brent 63.87 -0.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.11.2019 12:57

Украинские власти надеются, что США скоро найдут замену Волкеру - СМИ

В Киеве рассчитывают, что американские власти вскоре назначат нового специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины вместо ушедшего с этого поста Курта Волкера, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Им нужен специальный представитель, у которого есть прямой доступ к (президенту США Дональду - ИФ) Трампу", - заявил один из источников телеканала.

По данным CNN, украинская сторона считает, что многие американские чиновники, ответственные за отношения Украины и США, потеряли доверие Трампа на фоне слушаний в рамках процедуры импичмента, прошедших в США. Сам Трамп неоднократно критиковал некоторых дипломатов, выступавших на слушаниях.

Волкера на Украине рассматривали как дипломата, имевшего прямой доступ к влиятельным игрокам в Белом доме, а также сохранявшего хорошие рабочие отношения с украинскими чиновниками.

В госдепе CNN не сообщили, когда Волкеру найдут замену, и будут ли назначать нового сотрудника на должность спецпредставителя по Украине.

Украинские власти, по данным CNN, в целом обсуждают способы улучшения отношений с Трампом на фоне процедуры импичмента в США. Источники телеканала рассказали, что власти Украины могут объявить о проведении расследований, которые "можно будет рассматривать как политически выгодные для президента США". Неясно, кого могут коснуться эти расследования, и в какие сроки украинские власти могут объявить об их начале.

В начале ноября журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что власти США могут упразднить должность специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер.

Волкер ушел в отставку 27 сентября, он стал первым высокопоставленным американским чиновником, покинувшим свой пост после начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Волкер давал показания, в которых сообщил, что адвокат Трампа Руди Джулиани настаивал на том, чтобы Украина начала расследование, связанное с вероятным вмешательством в президентские выборы в США, а также с компанией Burisma, в которой прежде работал Хантер Байден. В то же время, Волкер подчеркнул, что тогда он не счел, что расследование в отношении Burisma было призывом провести расследование в отношении семьи Байденов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


Похожие новости


Пенс хочет опубликовать стенограммы своих разговоров с президентом Украины для оправдания Трампа США "сбросили" решение "проблемы Украины" на Европу, а она и "не шевелится" - Лукашенко Зеленский добивался серьезного отношения США к Украине, свидетельствует переписка американских дипломатов Трамп призвал Европу оказывать больше помощи Украине Зеленский надеется на "мощную" встречу с Трампом Трамп назвал сфабрикованными сообщения о его требованиях к Зеленскому начать расследование в отношении Хантера Байдена

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]