Премьер Абэ вряд ли сможет урегулировать отношения с Москвой из-за роста военного сотрудничества Японии и США - российский эксперт

Курс правительства Синдзо Абэ на расширение военного сотрудничества США и Японии создает серьезные препятствия для окончательного урегулирования российско-японских отношений, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), политолог-японист Андрей Губин.

"Премьер-министр Японии Абэ неоднократно подчёркивал желательность окончательного урегулирования двусторонних отношений с Россией до окончания его полномочий в 2021 году. Существенным препятствием этому является неоднозначная позиция японского политического истеблишмента по вопросу заключения мирного договора", - сказал в пятницу Губин, комментарий которого поступил в "Интерфакс".

По оценке эксперта РИСИ, серьёзные сложности для развития отношений между Москвой и Токио представляет и японо-американское сотрудничество в военной сфере. Уверения японской стороны в том, что это взаимодействие никоим образом не направлено против России, не вполне коррелируют с его конкретным наполнением", - отмечает японист.

По оценке Губина, давление американских союзников на Токио в части увеличения японских военных расходов и в отношении некоторых аспектов его внешней политики растёт в контексте негативного восприятия Вашингтоном Москвы и Пекина. "США открыто называют нашу страну и Китай "ревизионистскими государствами", стремящимися к слому "либерального миропорядка", - сказал эксперт РИСИ.

"Позиция США оказала существенное влияние на присоединение Японии к ряду антироссийских санкций, а также на отсутствие взвешенной последовательной линии применительно к заключению мирного договора с Россией", - отметил японист.

По его мнению, ответная реакция Токио на перечень вопросов Москвы, который недавно глава российского МИД Сергей Лавров передал своему японскому коллеге Тосимицу Мотэги, может последовать в ближайшее время.

"На состоявшейся недавно в японской Нагое встрече министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" обсуждались актуальные проблемы взаимоотношений Москвы и Токио. В частности, глава МИД Лавров передал Мотэги перечень вопросов относительно японо-американского оборонительного союза. Ответная реакция японской стороны может стать известной уже в декабре во время запланированного визита Мотэги в Москву", - отметил японист.

"Тогда же в Токио, вероятно, смогут прокомментировать более раннее предложение о признании Японией результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над Курильскими островами как основном условии заключения мирного договора", - сказал Губин.