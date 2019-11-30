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Карабахский конфликт 30.11.2019 13:15

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потерях в зоне карабахского конфликта

Азербайджанская армия не теряла военнослужащего в зоне нагорно-карабахского конфликта,сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны страны.

"Это очередная дезинформация армянской стороны. Азербайджанская армия не теряла военнослужащих на линии фронта, в частности военнослужащего по имени Сабухи Саттархан оглу Гашимов. Более того, в азербайджанской армии нет военнослужащего с подобной фамилией, именем и отчеством", - отметили в министерстве.

В минобороны подчеркнули, что в последние дни армянская сторона несколько раз распространяла дезинформацию о ситуации на линии фронта, что вызвано желанием создать почву для будущих провокаций.

"Мы призываем армянскую сторону воздержаться от подобных шагов и предупреждаем, что любая деятельность врага будет немедленно и решительно пресечена ВС Азербайджана", - заявили в министерстве.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, КОММЕНТАРИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]