Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потерях в зоне карабахского конфликта

Азербайджанская армия не теряла военнослужащего в зоне нагорно-карабахского конфликта,сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны страны.

"Это очередная дезинформация армянской стороны. Азербайджанская армия не теряла военнослужащих на линии фронта, в частности военнослужащего по имени Сабухи Саттархан оглу Гашимов. Более того, в азербайджанской армии нет военнослужащего с подобной фамилией, именем и отчеством", - отметили в министерстве.

В минобороны подчеркнули, что в последние дни армянская сторона несколько раз распространяла дезинформацию о ситуации на линии фронта, что вызвано желанием создать почву для будущих провокаций.

"Мы призываем армянскую сторону воздержаться от подобных шагов и предупреждаем, что любая деятельность врага будет немедленно и решительно пресечена ВС Азербайджана", - заявили в министерстве.

А. Мамедов