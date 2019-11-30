Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8718 RUR   0.0265 GBR   2.195 TRY   0.2951

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.79 -0.32 Brent 63.87 -0.19

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 30.11.2019 13:33

ЕС желает амбициозного соглашения с Азербайджаном - Могерини

Европейский союз (ЕС) продолжит работу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, покидающая свой пост.

"Мы продолжим работу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, поощряя и поддерживая диалог на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном. Мы полностью поддерживаем посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказала Могерини на пленарном заседании Европейского парламента по развитию Восточного партнерства.

Могерини также отметила, что ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по заключению нового соглашения о стратегическом партнерстве.

"Мы хотим амбициозного соглашения в соответствии с международными стандартами, которое варьируется от прав человека до поддержки диверсификации экономики Азербайджана", - сказала Могерини.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, МОГЕРИНИ


Похожие новости


Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС - Туск Джонсон сообщает о достижении соглашения с ЕС по brexit Баку и Брюсселем в ноябре могут продолжить переговоры по соглашению о партнерстве ЕС ждет последних предложений от Азербайджана по проекту соглашения об "открытом небе" Лукашенко в пятницу подпишет соглашение с ЕС об упрощении визового режима Юнкер считает реальным риск выхода Великобритании без соглашения

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]