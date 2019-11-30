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Регион 30.11.2019 14:36

В Тегеране закрыли школы и университеты из-за смога

Занятия в университетах и школах в некоторых частях Ирана, в том числе в Тегеране, отменили в субботу из-за высокого уровня загрязнения воздуха, сообщает агентство "Тасним".

Также закрыты детские сады и отменены спортивные мероприятия, сообщает агентство Associated Press. Суббота - первый день рабочей недели в Иране.

Из-за смога детей и пожилых людей, а также людей с заболеваниями респираторной системы призывают не выходить на улицу.

В Тегеране опасный уровень загрязнения воздуха наблюдается с середины ноября. По утрам из-за смога в Тегеране почти не видно солнца, отмечает AP.

Тегеран входит в список городов с самыми худшими показателями загрязнения воздуха в мире. Ежегодно около 30 тыс. человек умирают в Иране из-за заболеваний, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха.

Ситуация со смогом в Тегеране усугубляется в зимние месяцы из-за отсутствия ветра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, ШКОЛЫ, УНИВЕРСИТЕТЫ, ЗАКРЫТИЕ


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В Тегеране из-за смога закрыли школы

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]