В Тегеране закрыли школы и университеты из-за смога

Занятия в университетах и школах в некоторых частях Ирана, в том числе в Тегеране, отменили в субботу из-за высокого уровня загрязнения воздуха, сообщает агентство "Тасним".
Также закрыты детские сады и отменены спортивные мероприятия, сообщает агентство Associated Press. Суббота - первый день рабочей недели в Иране.
Из-за смога детей и пожилых людей, а также людей с заболеваниями респираторной системы призывают не выходить на улицу.
В Тегеране опасный уровень загрязнения воздуха наблюдается с середины ноября. По утрам из-за смога в Тегеране почти не видно солнца, отмечает AP.
Тегеран входит в список городов с самыми худшими показателями загрязнения воздуха в мире. Ежегодно около 30 тыс. человек умирают в Иране из-за заболеваний, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха.
Ситуация со смогом в Тегеране усугубляется в зимние месяцы из-за отсутствия ветра.
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