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Дальнее зарубежье 30.11.2019 16:22

В Албании завершили спасательную операцию после землетрясения

Спасательные службы Албании прекратили поиски выживших после землетрясения, произошедшего в начале этой недели, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Албании Эди Раму.

Число жертв землетрясения возросло до 50 человек. Ранее сообщалось о 49 погибших. Спасатели полагают, что они извлекли из-под обломков тела всех погибших.

Порядка 2 тыс. человек получили ранения, одна из пострадавших впала в кому.

Без крова остались 4 тыс. человек. 2,5 тыс. из них временно разместили в гостиницах недалеко от мест, где они проживали, остальные отправились на восток Албании или в Косово.

По словам Эди Рамы, серьезно повреждены 1465 зданий в столице Албании Тиране, еще 900 - в расположенном неподалеку городе Дуррес. Несколько поврежденных зданий уже снесли, отмечает AP.

Власти Албании пообещали выплатить по 1 млн албанских леков ($9 тыс.) семьям погибших.

Землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

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Тэги: АЛБАНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]