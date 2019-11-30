В Албании завершили спасательную операцию после землетрясения

Спасательные службы Албании прекратили поиски выживших после землетрясения, произошедшего в начале этой недели, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Албании Эди Раму.
Число жертв землетрясения возросло до 50 человек. Ранее сообщалось о 49 погибших. Спасатели полагают, что они извлекли из-под обломков тела всех погибших.
Порядка 2 тыс. человек получили ранения, одна из пострадавших впала в кому.
Без крова остались 4 тыс. человек. 2,5 тыс. из них временно разместили в гостиницах недалеко от мест, где они проживали, остальные отправились на восток Албании или в Косово.
По словам Эди Рамы, серьезно повреждены 1465 зданий в столице Албании Тиране, еще 900 - в расположенном неподалеку городе Дуррес. Несколько поврежденных зданий уже снесли, отмечает AP.
Власти Албании пообещали выплатить по 1 млн албанских леков ($9 тыс.) семьям погибших.
Землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.
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