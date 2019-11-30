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Дальнее зарубежье 30.11.2019 17:23

Афганские военные сообщили о ликвидации 55 боевиков за сутки

За прошедшие 24 часа на территории Афганистана в ходе совместных операций, проведенных силовиками страны, ликвидированы 55 террористов, сообщили в субботу в пресс-центре корпуса специального назначения афганской национальной армии.

"За прошедшие сутки на территории 10 провинций страны было проведено 13 совместных операций, осуществлены 19 воздушных атак, в результате чего ликвидировано 55 террористов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие потери противник за этот период понес в провинции Кандагар, там были ликвидированы 23 экстремиста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]