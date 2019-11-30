Афганские военные сообщили о ликвидации 55 боевиков за сутки

За прошедшие 24 часа на территории Афганистана в ходе совместных операций, проведенных силовиками страны, ликвидированы 55 террористов, сообщили в субботу в пресс-центре корпуса специального назначения афганской национальной армии.
"За прошедшие сутки на территории 10 провинций страны было проведено 13 совместных операций, осуществлены 19 воздушных атак, в результате чего ликвидировано 55 террористов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшие потери противник за этот период понес в провинции Кандагар, там были ликвидированы 23 экстремиста.
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