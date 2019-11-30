Совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая начнутся с 22 декабря - командующий иранскими ВМС

Совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая в водах Индийского океана пройдут во время иранского месяца Дей, который длится с 22 декабря по 20 января, сообщает агентство "Тасним" со ссылкой на командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хосейна Ханзади.

Учения призваны укрепить безопасность в северной части Индийского океана, отметил Ханзади.

"Цель учений - обеспечить коллективную безопасность и способствовать укреплению безопасности в северной части Индийского океана, в котором происходят такие вещи, как пиратство", - заявил Ханзади, беседуя с журналистами на полях выставки военно-морской техники в Иране.

В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.

В августе Хосейн Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией состоятся до конца марта 2020 года.

Позднее стало известно, что в учениях также примет участие Китай.