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ТЭК 30.11.2019 15:59

Алиев и Эрдоган принимают участие в церемонии присоединения TANAP к Европе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу прибыл с рабочим визитом в Турцию, передает сайт главы государства.

В настоящее время Алиев совместно с турецким коллегой Раджабом Тайипом Эрдоганом принимают участие в церемонии запуска части Трансанатолийского трубопровода, которая свяжет TANAP с Европой.

Церемония проходит в поселке Ипсала в вилайете Эдирне.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

В 2018 году по газопроводу TANAP было транспортировано 916,4 млн кубометров газа. Как сообщал глава SOCAR Turkiye Enenrji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР) Заур Гахраманов, за 2019 год поставки газа по TANAP предусмотрены в объеме 3 млрд кубометров, с 2020 года ежегодный объем поставок составит 6 млрд кубометров.

По прогнозам компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), деятельность газопровода TANAP Турция покроет 12% потребностей Турции в газе.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). За 15 лет эксплуатации этого трубопровода он принесет акционерам TANAP $1,45 млрд ежегодных доходов суммарно, из которых 58% придется на долю Азербайджана.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет порядка $40 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в объеме 10 млрд кубометров в год. Кроме того, ежегодно 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначены для западных регионов Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

А. Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, TANAP


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