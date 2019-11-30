TANAP является символом исторической дружбы между Турцией и Азербайджаном – Эрдоган

Проект TANAP - это в первую очередь символ исторической дружбы между Турцией и Азербайджаном, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии запуска части Трансанатолийского трубопровода (TANAP), которая свяжет TANAP с Европой.

«Необходимо подчеркнуть, что TANAP – это региональный проект, направленный на укрепление мира в регионе. Сегодня мы становимся свидетелями исторического момента для наших стран и региона», - сказал Эрдоган.

По его словам, TANAP - самый важный участок энергетического коридора из Азербайджана в Европу протяженностью 3,5 тыс. километров.

«С июня 2012 года и по сегодняшний день мы приложили огромные усилия для реализации проекта TANAP. Мы завершили строительство TANAP в соответствии с планом, несмотря на множество препятствий, нестабильную ситуацию в регионе и вооруженные конфликты», - сказал Эрдоган.

По его словам, благодаря TANAP поставки природного газа в объеме 16 миллиардов кубометров из Азербайджана в Турцию и Европу перестали быть мечтой и превратились в реальность.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

В 2018 году по газопроводу TANAP было транспортировано 916,4 млн кубометров газа. Как сообщал глава SOCAR Turkiye Enenrji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР) Заур Гахраманов, за 2019 год поставки газа по TANAP предусмотрены в объеме 3 млрд кубометров, с 2020 года ежегодный объем поставок составит 6 млрд кубометров.

По прогнозам компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), деятельность газопровода TANAP Турция покроет 12% потребностей Турции в газе.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). За 15 лет эксплуатации этого трубопровода он принесет акционерам TANAP $1,45 млрд ежегодных доходов суммарно, из которых 58% придется на долю Азербайджана.

А. Мамедов