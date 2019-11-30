По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан с 2006г транспортировано свыше 450 млн тонн нефти – президент Алиев

Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан стал важным инфраструктурным проектом не только для Азербайджана, но и для других стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Запущенный в 2006 году трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан стал важным инфраструктурным проектом не только для Азербайджана, но и для других стран. С момента запуска и до сегодняшнего дня по этому трубопроводу было транспортировано в Турцию и на мировые рынки свыше 450 млн тонн нефти", - заявил Алиев в субботу на торжественной церемонии запуска части Трансанатолийского трубопровода (TANAP), которая свяжет TANAP с Европой.
Глава государства отметил, что из общего объема транспортированной по БТД нефти 400 млн тонн принадлежит Азербайджану.
"Кроме того по трубопроводу было транспортировано 27 млн тонн туркменской нефти, 12 млн тонн – казахстанской и 7 млн тонн российской нефти", - заявил президент Азербайджана.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
А. Мамедов
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