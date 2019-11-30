Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает рост товарооборота и взаимных инвестиций с Турцией.

"Дружба между нашими странами крепнет с каждым днем и я не знаю двух других стран, которые были бы так близки, как Азербайджан с Турцией", - заявил Алиев в субботу на торжественной церемонии запуска части Трансанатолийского трубопровода (TANAP), которая свяжет TANAP с Европой, в турецкой Ипсале.

Глава государства подчеркнул нарастающее экономическое сотрудничество между двумя странами и увеличивающиеся взаимные инвестиции, которые, по его словам, являются показателем доверия между Азербайджаном и Турцией.

"Товарооборот между нашими странами продолжает расти. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот составил $3,4 млрд, что на более чем 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. До сегодняшнего дня Турция вложила в экономику Азербайджана свыше $12 млрд, а инвестиции Азербайджана в Турцию достигли $17,5 млрд", - отметил президент Азербайджана.

А. Мамедов