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Финансы 30.11.2019 18:19

Инвестиции Азербайджана в Турцию достигли $17,5 млрд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает рост товарооборота и взаимных инвестиций с Турцией.

"Дружба между нашими странами крепнет с каждым днем и я не знаю двух других стран, которые были бы так близки, как Азербайджан с Турцией", - заявил Алиев в субботу на торжественной церемонии запуска части Трансанатолийского трубопровода (TANAP), которая свяжет TANAP с Европой, в турецкой Ипсале.

Глава государства подчеркнул нарастающее экономическое сотрудничество между двумя странами и увеличивающиеся взаимные инвестиции, которые, по его словам, являются показателем доверия между Азербайджаном и Турцией.

"Товарооборот между нашими странами продолжает расти. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот составил $3,4 млрд, что на более чем 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. До сегодняшнего дня Турция вложила в экономику Азербайджана свыше $12 млрд, а инвестиции Азербайджана в Турцию достигли $17,5 млрд", - отметил президент Азербайджана.

А. Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]