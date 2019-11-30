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ТЭК 30.11.2019 18:52

Азербайджан хочет стать вторым крупным экспортером газа в Турцию – глава SOCAR

Азербайджан рассчитывает стать вторым крупным поставщиком газа в Турцию, заявил президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев.

"Наряду с превращением в нового поставщика газа в Европу, мы полны решимости стать вторым (после России - ИФ) по величине поставщиком газа в братскую Турцию", - заявил Абдуллаев в субботу на торжественной церемонии запуска части Трансанатолийского трубопровода (TANAP), которая свяжет TANAP с Европой, в турецкой Ипсале.

Коснувшись проекта TANAP, Абдуллаев отметил, что SOCAR смог завершить строительство трубопровода с высокой эффективностью.

"Четыре года назад наши лидеры приняли историческое решение о создании TANAP. Согласно этому решению, на SOCAR была возложена почетная миссия - построить TANAP. Наши усилия по выполнению этой задачи дали свои плоды. В прошлом году состоялось открытие Южного газового коридора и первого участка TANAP. По нему на турецкий рынок уже поставлено более 3,2 млрд кубометров газа. После завершения Трансадриатического трубопровода, к которому подсоединится TANAP у турецко-греческой границы, впервые в истории азербайджанский природный газ с Каспия будет транспортироваться на европейские рынки. Реализация проекта обошлась нам дешевле, чем прогнозировали международные консалтинговые компании, тем самым мы добились экономии средств акционеров трубопровода - Азербайджана и Турции, а также BP", - сказал он.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

В 2018 году по газопроводу TANAP было транспортировано 916,4 млн кубометров газа. Как сообщал глава SOCAR Turkiye Enenrji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР) Заур Гахраманов, за 2019 год поставки газа по TANAP предусмотрены в объеме 3 млрд кубометров, с 2020 года ежегодный объем поставок составит 6 млрд кубометров.

По прогнозам компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), деятельность газопровода TANAP Турция покроет 12% потребностей Турции в газе.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). За 15 лет эксплуатации этого трубопровода он принесет акционерам TANAP $1,45 млрд ежегодных доходов суммарно, из которых 58% придется на долю Азербайджана.

А. Мамедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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