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Дальнее зарубежье 30.11.2019 19:44

Украинские пограничники остановили на выезде в Словакию грузовик почти с 400 кг героина

Украинские пограничники обнаружили 374 кг героина в грузовом автомобиле со строительными материалами, направлявшемся в Словакию.

"Грузовик направлялась на выезд из Украины под управлением нашего соотечественника через пункт пропуска "Ужгород". Транспортным средством перевозился груз фанеры, и по документам его должны были доставить в Германию", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу.

Во время углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые в клееной фанере пакеты с героином.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, общий вес изъятых наркотиков составляет 374 кг.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.15 и ч.3 ст.305 (покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.

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Тэги: УКРАИНА, ЗАКАРПАТЬЕ, ГЕРОИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]