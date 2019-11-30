Украинские пограничники остановили на выезде в Словакию грузовик почти с 400 кг героина

Украинские пограничники обнаружили 374 кг героина в грузовом автомобиле со строительными материалами, направлявшемся в Словакию.

"Грузовик направлялась на выезд из Украины под управлением нашего соотечественника через пункт пропуска "Ужгород". Транспортным средством перевозился груз фанеры, и по документам его должны были доставить в Германию", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу.

Во время углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые в клееной фанере пакеты с героином.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, общий вес изъятых наркотиков составляет 374 кг.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.15 и ч.3 ст.305 (покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.