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В ходе протестов в Ираке погибли два человека, пострадали более 20

Двое участников протестов в Ираке скончались от огнестрельных ранений, еще 26 человек пострадали в ходе протестов, сообщает агентство Associated Press.

В субботу в городе Эн-Наджаф на юге Ирака службы безопасности открыли огонь по протестующим, в результате чего погибли два человека, 15 получили ранения.

Еще 11 протестующих были ранены в Багдаде, где по ним также стреляли боевыми патронами, сообщает AP. Кроме того, для разгона демонстрантов власти использовали слезоточивый газ.

Протесты в Ираке продолжаются с начала октября, они не остановились и после того, как на этой неделе премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил, что подаст в отставку со своего поста. В субботу в Ираке проходит экстренное заседание кабинета министров, посвященное вопросу отставки Абдула-Махди.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

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Тэги: ИРАК, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]