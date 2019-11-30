В ходе протестов в Ираке погибли два человека, пострадали более 20

Двое участников протестов в Ираке скончались от огнестрельных ранений, еще 26 человек пострадали в ходе протестов, сообщает агентство Associated Press.
В субботу в городе Эн-Наджаф на юге Ирака службы безопасности открыли огонь по протестующим, в результате чего погибли два человека, 15 получили ранения.
Еще 11 протестующих были ранены в Багдаде, где по ним также стреляли боевыми патронами, сообщает AP. Кроме того, для разгона демонстрантов власти использовали слезоточивый газ.
Протесты в Ираке продолжаются с начала октября, они не остановились и после того, как на этой неделе премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил, что подаст в отставку со своего поста. В субботу в Ираке проходит экстренное заседание кабинета министров, посвященное вопросу отставки Абдула-Махди.
В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи получили ранения.
Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
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