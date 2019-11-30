Церемония запуска газопровода "Турецкий поток" намечена на 8 января 2020 года, она пройдет в Стамбуле, сообщает в субботу газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое заявление Эрдоган сделал, находясь на церемонии подключения Трансанатолийского газопровода (TANAP) к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в турецкой провинции Эдирне.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.