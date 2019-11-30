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ТЭК 30.11.2019 19:10

Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января - Эрдоган

Церемония запуска газопровода "Турецкий поток" намечена на 8 января 2020 года, она пройдет в Стамбуле, сообщает в субботу газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое заявление Эрдоган сделал, находясь на церемонии подключения Трансанатолийского газопровода (TANAP) к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в турецкой провинции Эдирне.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД, ЗАПУСК, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]