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Внешняя политика 30.11.2019 19:28

В Армавире демонтировали памятную доску армянскому нацисту Нжде

Памятная доска пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленная в городе Армавире, демонтирована, заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Ситуация с памятной табличкой Нжде в Армавире получила свой логический конец. Это общая победа российских и азербайджанских властей, которые чтят и помнят ВОВ», - сказал Михайлов российскому сайту "Южной службы новостей".

По его словам, мемориальной доске человеку, который сражался против своих же армян, воевавших за СССР, нет места в России.

Ранее депутат городской думы Армавира Михаил Виноградов закрасил черной краской памятную табличку Гарегину Нжде. Местные жители также подняли вопрос о том, что монумент надо убрать.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев на октябрьском саммите СНГ в Ашхабаде осудил героизацию фашизма в Армении. Алиев заявил, что власти Армении не демонтировали в Ереване памятник последователю нацистов Гарегину Нжде.

«К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде», - сказал Алиев.

Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами.

Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.

«К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», - заявил Алиев.

А. Азизов

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Тэги: НЖДЕ, АРМАВИР, ДЕМОНТАЖ


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В Армавире закрасили памятную доску армянскому нацисту Нжде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]