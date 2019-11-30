В Армавире демонтировали памятную доску армянскому нацисту Нжде

Памятная доска пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленная в городе Армавире, демонтирована, заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
«Ситуация с памятной табличкой Нжде в Армавире получила свой логический конец. Это общая победа российских и азербайджанских властей, которые чтят и помнят ВОВ», - сказал Михайлов российскому сайту "Южной службы новостей".
По его словам, мемориальной доске человеку, который сражался против своих же армян, воевавших за СССР, нет места в России.
Ранее депутат городской думы Армавира Михаил Виноградов закрасил черной краской памятную табличку Гарегину Нжде. Местные жители также подняли вопрос о том, что монумент надо убрать.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев на октябрьском саммите СНГ в Ашхабаде осудил героизацию фашизма в Армении. Алиев заявил, что власти Армении не демонтировали в Ереване памятник последователю нацистов Гарегину Нжде.
«К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде», - сказал Алиев.
Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами.
Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.
«К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», - заявил Алиев.
А. Азизов
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