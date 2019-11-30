Азербайджанская таможня задержала рекордный груз героина

Таможенные органы Азербайджана предотвратили транзит через территорию страны рекордного груза героина в размере свыше 933 кг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете.
"Гражданин Азербайджана Рамиз Гусейнов в прицепе грузового автомобиля марки Volvo, принадлежащего иранской компании Ensıye Izadkhah By Order Navıd Khan Mohammadı Commercıal, пытался незаконно провести 933,115 кг героина, но был задержан сотрудниками Главного южного регионального таможенного управления", - отметили в ГТК.
Гусейнов собирался доставить героин из Ирана в Украину.
«Героин был упакован в 1,884 тыс. прямоугольных коробочек и спрятан в палетках с фруктами», - сообщили в комитете.
Напомним, что четыре дня назад в результате успешных действий азербайджанских таможенников было изъято 304,154 кг героина, также транзитом через Азербайджан отправленные из Ирана в Украину. В целом, за четыре дня таможенники изъяли 1,24 тонны героина.
А. Мамедов
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