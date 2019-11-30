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Дальнее зарубежье 30.11.2019 23:16

Афганские военные освободили от талибов уезд Марджа на юге страны

На юге Афганистана военные освободили уезд, который четыре года контролировался боевиками движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщили "Интерфаксу" вечером в субботу в пресс-центре министерства обороны Афганистана.

"Совместная операция силовых структур по зачистке уезда от боевиков началась две недели назад. В ходе операции были ликвидированы 37 боевиков, в том числе военный лидер талибов в уезде Марджа мулла Абдул Бари, десятки боевиков ранены", - сообщил представитель пресс-центр оборонного ведомства Афганистана.

По его словам, было обезврежено 103 различных мин и самодельных взрывных устройств, ликвидировано 2 схрона с оружием и боеприпасами, а также 6 расположений боевиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, ОПЕРАЦИЯ, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]