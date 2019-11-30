Афганские военные освободили от талибов уезд Марджа на юге страны

На юге Афганистана военные освободили уезд, который четыре года контролировался боевиками движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщили "Интерфаксу" вечером в субботу в пресс-центре министерства обороны Афганистана.

"Совместная операция силовых структур по зачистке уезда от боевиков началась две недели назад. В ходе операции были ликвидированы 37 боевиков, в том числе военный лидер талибов в уезде Марджа мулла Абдул Бари, десятки боевиков ранены", - сообщил представитель пресс-центр оборонного ведомства Афганистана.

По его словам, было обезврежено 103 различных мин и самодельных взрывных устройств, ликвидировано 2 схрона с оружием и боеприпасами, а также 6 расположений боевиков.